V polovině listopadu došlo na nízké oběžné dráze ke srážce. Tentokrát ale nešlo o nehodu jedné z tisíců našich družic, ale o záměr. Ruská armáda se totiž rozhodla za pomoci speciální rakety sestřelit svou vysloužilou špionážní družici Kosmos 1408 a tím naplno otestovat nový zbrojní systém. Sestřelením družice vzniklo 1500 větších kusů smetí a několik stovek tisíc drobných úlomků, které budou kolem naší planety kroužit velice dlouho a ohrožovat družice i lidi. Co může vypadat jen jako jeden nevýznamný test, tak naplno odhaluje bobtnající problém lidstva – zaneřádění oběžné dráhy Země kosmickým smetím a naši neschopnost tomu čelit.

Nové mračno trosek se pohybuje ve výšce 440 až 520 kilometrů nad povrchem Země. Tedy ve vzdálenosti, kde se nachází už jen minimální množství molekul plynů tvořících zemskou atmosféru. Poletující trosky proto nejsou molekulami výrazně brzděny. Nebudou rychle ztrácet svou rychlost a výšku. Neshoří proto brzy v atmosféře planety.

Odborníci odhadují, že budou kroužit kolem Země po dobu několika let. Přitom jen o „trochu níže“ pod nimi, ve výšce 408 km, se nachází Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) a ve výšce 370 km pak i čínská stanice Tchien-kung. Jen krátce po sestřelení družice se proto posádka ISS musela preventivně uchýlit do návratových lodí. Existovala totiž možnost, že by stanici mohla část trosek zasáhnout a tím ji poškodit. Nebo v nejhorším možném scénáři i zničit (jen vzpomeňte na film Gravitace se Sandrou Bullockovou v hlavní roli).

