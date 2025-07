Karlovy Vary začátkem letních prázdnin divoce pulzují v rytmu filmového festivalu KVIFF. Město v malebném údolí láká ale i k dlouhým procházkám přírodou okolních kopců a hledání dokonalého výhledu na říčku Teplá, vlnící se mezi lázeňskými domy. Svá oblíbená místa tu má i ředitel věhlasného Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz, který se sem přestěhoval před sedmi lety za prací a nedá na Karlovy Vary dopustit.

Jindřich Krausz

„Je to krásné město s jedinečnou kombinací sportovně‑kulturního a relaxačního vyžití. Vyjdete z Puppu, projdete se po kolonádě, zajdete na dobrý oběd, pak se převlečete do sportovního a vyrazíte do okolních kopců. Můžeme vám půjčit i elektrokolo, pokud nechcete chodit pěšky. A večer si můžete užít ve slavnostním outfitu na skvělé večeři,“ popisuje s tím, že právě různorodé možnosti vyžití jejich hosté velmi oceňují. Za minulý rok jich mimochodem v Grandhotelu Pupp ubytovali na 70 tisíc a současnou obsazenost počítají na 82 procent. S plánovanou poslední fází rekonstrukce pokojů, kuchyně i prostranství před hotelem, které počítá s částečně podzemním parkováním, ale Krausz míří ještě výš. „My máme vždycky ambiciózní plány!“ směje se a usazuje mě ke stolu ve speciálním salonku v Becher’s Baru, kde sedával prezident KVIFF Jiří Bartoška.

Zbývá vám ještě 80 % článku