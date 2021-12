Mluvilo se o něm během prosincového předávání Nobelovy ceny za mír. Podle ruského vyhledávače Yandex bylo jeho jméno letos nejvyhledávanějším spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ten ovšem jeho jméno už celá léta na veřejnosti nevyslovil. Nic se na tom nezměnilo ani poté, co byl ruský opozičník Alexej Navalnyj letos v lednu zatčen. A to poté, co se vrátil z Německa, kde se léčil z následků otravy novičokem. O pár týdnů později ho soud poslal na dva roky a osm měsíců do vězení.

„Důvod, proč tu jsem, je nenávist a strach jednoho člověka, protože jsem si dovolil přežít poté, co mě otrávili na jeho rozkaz. Ještě více jsem ho urazil poté, co jsem se neschoval, ale spolu s dalšími jsme dokázali, že to byl on, který dal rozkaz tajné službě FSB, aby mě otrávili. On z toho šílí, protože se ukázalo, že nemá žádnou lidovou podporu a jeho jediný způsob, jak se vypořádat s politickým oponentem, je pokusit se ho zabít. Měli jsme v dějinách Alexandra Osvoboditele nebo Jaroslava Moudrého, ale on do nich vejde jako Vladimir Travič Slipů,“ prohlásil Navalnyj ve své závěrečné řeči u soudu, než putoval do nápravné kolonie IK-2 u města Pokrov asi 300 kilometrů od Moskvy.

