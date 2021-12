Co zápas s omezenou kapacitou, to vyšší statisíce až milion korun prokluzující klubům mezi prsty. Od konce listopadu, kdy vláda kvůli covidu zavedla limit diváků, se profesionální sportovní kluby potýkají s výpadky příjmů, které by jinak utržily za prodej vstupenek, občerstvení nebo svých reklamních předmětů. „Situace má vliv i na úbytek partnerů, což tvoří další propady příjmů v milionech korun,“ vypočítává generální ředitel hokejového Mountfieldu Hradec Králové Aleš Kmoníček. Nastupující vláda jim ale zatím neplánuje způsobené ztráty kompenzovat.

Limit na maximálně tisíc diváků pro kulturní a sportovní akce vyhlásila vláda od 26. listopadu spolu s nouzovým stavem. Nerozlišila při tom, zda se jedná o venkovní, nebo vnitřní akci, ani jakou má stadion kapacitu. Stejná pravidla tak platí pro fotbal nebo hokej. „Je to citelná ztráta. Každým takto omezeným zápasem přicházíme o vyšší statisíce korun,“ tvrdí mluvčí hokejového Dynama Pardubice Lukáš Zitka. Že jdou ztráty za jeden takový zápas do statisíců, hlásí také z fotbalové Viktorie Plzeň.

