Americká internetová společnost Google oznámila zaměstnancům, že přijdou o plat a nakonec dostanou výpověď, pokud nedodrží firemní politiku a nenechají se očkovat proti koronaviru. S odvoláním na interní dokumenty firmy, do kterých měla možnost nahlédnout, o tom informovala americká televize CNBC. Podle CNBC část zaměstnanců Googlu s podmínkou očkování nesouhlasí a několik stovek z nich se proti ní ohradilo v prohlášení. Firma zaměstnává zhruba 150 tisíc lidí po celém světě. Nařízení však platí pouze pro zaměstnance ve Spojených státech, kterých je asi sto tisíc.

Z dokumentu vyplývá, že zaměstnanci musí nahlásit, zda jsou očkovaní, a potvrzení nahrát do firemního systému. Požádat mohou o výjimku pouze ze zdravotních nebo náboženských důvodů. Pokud tak neučiní do 18. ledna, čeká je třicetidenní placené volno, následovat bude půlroční neplacené volno a poté výpověď.

Google vychází z nařízení prezidenta Joea Bidena, jehož administrativa požaduje, aby lidé pracující v amerických firmách s více než stovkou zaměstnanců byli od ledna očkovaní proti covidu-19 nebo se pravidelně nechávali testovat. Platnost nařízení je však nyní pozastavena, o jeho osudu rozhoduje soud.

„Pevně věříme, že požadavky na očkování jsou jedním z nejdůležitějších opatření pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců a zachování provozu našich služeb. Jsme odhodláni udělat vše pro to, abychom pomohli zaměstnancům nechat se naočkovat,“ řekla pro HN mluvčí Googlu pro Českou republiku Alžběta Houzarová. Dodala ale, že nařízení o povinném očkování se nevztahuje na zaměstnance Googlu v Evropě.

Google dále očekává, že naočkovaní zaměstnanci budou do kanceláře docházet nejméně tři dny v týdnu. Pokud se rozhodnou pracovat převážně z domova, jejich plat bude snížen. Všichni zaměstnanci Googlu na území Spojených států však budou muset být naočkovaní.

Přítomnost zaměstnanců v kancelářích alespoň po tři dny v týdnu očekává podle BBC také společnost Apple. Naopak firmy Twitter, Meta (dříve Facebook) nebo Microsoft prosazují práci z domova a za určitých okolností ji vnímají jako trvalou možnost.

Google není jedinou společností vyžadující po zaměstnancích očkování. Vakcinaci musí mít také pracovníci společnosti Ford Motor, druhé největší americké automobilky. Pokud odmítnou, čeká je neplacené volno. Podobný přístup zvolil rovněž technologický gigant IBM. Firma požadovala po všech zaměstnancích, aby se do 8. prosince nechali naočkovat, jinak jim pozastaví pracovní poměr a zůstanou bez platu.

Podle průzkumu společnosti Manpower Group, do kterého se zapojilo více než 6000 zaměstnavatelů ze Spojených států, očkování alespoň po části pracovníků budou vyžadovat téměř dvě třetiny firem. A to bez ohledu na fakt, zda jim to ukládá zákon, píše anglický deník Financial Times.

Manpower Group uvádí, že 27 procent amerických podniků trvá na tom, aby všichni jejich zaměstnanci byli očkováni dvěma dávkami vakcíny, zatímco 18 procent hodlá rovněž u všech pracovníků vyžadovat dávky tři. Dalších 18 procent trvá na očkování pouze u části zaměstnanců.

Z průzkumu vyplývá, že očkování budou vyžadovat spíše velké firmy než malé. Průzkum rovněž ukazuje, že podíl podniků trvajících na vakcinaci výrazně vzrostl v porovnání s březnovým průzkumem, kdy jich byla jen čtyři procenta. Ve srovnání s Evropou je aktuální počet amerických podniků nařizujících očkování vyšší. Povinné očkování zaměstnanců hodlá zavést jen zhruba polovina z dotazovaných evropských firem.

V některých zemích je očkování normou pro vybrané profese

Americké ministerstvo obrany nařídilo očkování všem členům armádních složek. Mezi prvními se museli do 2. listopadu nechat naočkovat příslušníci letectva. Kvůli odmítnutí vakcinace Americké vojenské letectvo začátkem tohoto týdne propustilo 27 lidí.

O výjimku mohli požádat jen ze zdravotních nebo náboženských důvodů. Nikdo z propuštěných to ale podle mluvčí letectva Ann Stefanekové neudělal, napsal deník The Washington Post. V aktivních složkách americké armády dostalo vakcínu přes 96 procent příslušníků, nechat se očkovat odmítá zhruba 40 tisíc příslušníků.

Některé státy USA zavedly také povinné očkování pro zdravotníky a státní zaměstnance. V Kanadě jej musí mít federální úředníci a zaměstnanci letecké, železniční a námořní dopravy. Od příštího roku se povinnost rozšíří na pracovníky bank či telekomunikací.

Pozadu nezůstávají ani evropské země. Povinné očkování pro zdravotníky zavedlo Maďarsko, Itálie nebo Řecko. Ve Francii se týká všech zdravotníků, pečovatelů v domovech pro seniory, ale také hasičů a strážníků. Rakousko jako první země Evropské unie od února příštího roku zavede povinné očkování pro všechny obyvatele.

Odcházející česká vláda prosazuje povinné očkování pro zaměstnance zdravotnických zařízení, hasiče, vojáky či celníky a také pro lidi nad 60 let. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ale povinné očkování podle věkových skupin odmítá.

S přispěním ČTK