Spoléhání se na obnovitelné zdroje může mít podle velkoprůmyslníka Petra Otavy nepříznivé dopady na evropskou ekonomiku. „S nadsázkou říkám, že výsledkem bude to, že v noci budeme svítit svíčkami a ve dne to bude vypadat jako v Las Vegas,“ upozorňuje. Podle něj kvůli plánu Evropské unie pro boj s klimatickými změnami – Green Dealu – mohou nakonec z Evropy odejít průmysloví výrobci.

Znepokojuje ho ale i vývoj cen elektřiny a komodit. „Co se děje na trzích s cenami energií, tak to je masakr. Výrazně nahoru šly však také ceny hliníku, mědi nebo uhlí. Dostaly se na trojnásobek, čtyřnásobek cen ze začátku roku. Ve finále to zaplatí zákazník,“ zdůrazňuje Otava s tím, že příští rok očekává inflaci přes 10 procent.

Prudký růst cen surovin ale podpořil hospodaření Otavovy společnosti Metalimex, která obchoduje s kovy, koksem či například s ocelovými výrobky. Zisk před zdaněním očekává na úrovni 450 milionů korun. Otava má v oblasti komodit velké plány, když rozjíždí obchodníka s cennými papíry MTX Capital Services, který chce firmám nabízet zajištění cen surovin prostřednictvím cenných papírů. Kromě toho plánuje mimo jiné investice do datových center.

HN: Jak vaše skupina pociťuje prudký růst cen komodit a energií?

Máme ve skupině hlavně zpracovací závody takže musíme ceny primárních vstupů jako například hliník, měď, uhlí, ale také nárůsty cen energií promítat do finálních cen našich produktů.

HN: A daří se vám to?

Z velké části se to daří. Každý vidí, že jen ceny plynu vzrostly pětinásobně. Zvýšené náklady na energie na těchto současných dramatických úrovních není možné vykompenzovat ani úsporami provozních nákladů, ani zvýšenou produktivitou. Pokud to někdo neumí promítnout do cen pro zákazníka, tak se dnes dostává do existenčních problémů.

HN: Dopadne na MTX Group růst cen plynu?

Evropské ceny plynu se letos více než zpětinásobily. Tento nárůst samozřejmě již má a bude mít dopad na přepracovací náklady firem ve skupině MTX Group, které jej spotřebovávají. Ale platí to, co jsem řekl, že se zvýšení cen plynu a také elektřiny snažíme promítat do finálních cen našich produktů. Na trhu s plynem momentálně panuje panika, která by měla podle mého názoru na jaře ochladnout také se spuštěním plynovodu Nord Stream 2 a doufejme snad i s uklidněním geopolitické situace na Ukrajině.

HN: Jaká jsou hlavní rizika spojená se zemním plynem?

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.