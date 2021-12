Další posilou do představenstva bude žena, to garantuji, říkal před rokem v prvních rozhovorech po nástupu do pozice šéfa Škody Auto Thomas Schäfer. Trvalo to jen chvíli a automobilka oznámila, že vůbec poprvé do nejužšího vedení nastoupí dáma. Maren Gräf pracovala dvaadvacet let v koncernu Volkswagen na mnoha pozicích, tři roky působila v Číně ve společnosti FAW-Volkswagen jako vedoucí rozvoje managementu. Než přešla do Škody, byla vedoucí HR vrcholového managementu VW a jednou z nejbližších spolupracovnic šéfa Herberta Diesse.

V nové pozici v Česku je devět měsíců. Změnila název svého oddělení, čímž chce dle svých slov odstartovat změny ve firmě. „Útvar lidských zdrojů se nerovná jen jejich řízení, chceme proměnit kulturu v automobilce,“ vysvětluje, proč se nyní její oddělení jmenuje Lidé a kultura. Ženskou otázku v automobilovém průmyslu si vzala za svou. „Děláme vše pro to, aby se nám do výběrových řízení hlásilo více žen a mohli jsme tak posilovat jejich zastoupení ve firmě,“ říká rozhodně.

HN: Pamatujete si ještě okamžik, kdy za vámi přišel Thomas Schäfer, aktuální šéf Škody Auto, a nabídl vám, abyste se vzdala pozice v koncernu Volkswagen, odstěhovala se do Česka a stala se první členkou představenstva automobilky?

Pamatuji si na to velmi dobře, nicméně ten příběh byl trochu jinak. Pozici v představenstvu a odpovědnost za lidské zdroje mi přišel nabídnout Herbert Diess spolu s Gunnarem Kilianem, členem představenstva koncernu Volkswagen pro lidské zdroje. Protože jsem tehdy na své pozici měla v gesci výběr členů představenstva v celé skupině, velmi dobře jsem věděla, jaký tým ve Škodě Auto je a kdo tu působí. Neváhala jsem, protože to byla skvělá nabídka.

