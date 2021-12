Příčinu dvou výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku z října a prosince 2014 už policie hledá více než sedm let. Letos v dubnu však české tajné služby prostřednictvím premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) přišly s převratnou zprávou. Podle Bezpečnostní informační služby, Národní centrály proti organizovanému zločinu a policie existuje silné podezření, že za explozí z 16. října 2014, při které zahynuli dva lidé, stála ruská vojenská rozvědka GRU. Muniční sklad prý vyletěl do povětří poté, co ho navštívila dvojice ruských agentů Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga, vydávající se za obchodníky. Jsou to ti samí muži, které vyšetřovatelé v Anglii označili za možné pachatele otravy Sergeje Skripala v britském Salisbury z roku 2018. Celkem pak podle zjištění mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat a časopisu Respekt na diverzní akci na českém území pracovala šestičlenná skupina ruských agentů.

Od jara však česká policie s žádnou další významnou zprávou ani obviněním původců tragédie, při které zahynuli dva technici společnosti Imex Group, jež měla muniční sklad pronajatý, nepřišla. A to přesto, že letos v dubnu dozorující žalobce ze zlínské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně Martin Malůš HN řekl, že prověřování případu nechce táhnout dále než do konce letošního roku. „Věřím, že bude rozhodnuto, ať už tak, nebo tak,“ řekl tehdy.

