Nepodceňujme se, nejsme malá, nevýznamná zemička. Výzvy na podporu národního sebevědomí slýcháme od politiků často. Ale v jedné věci světoví neoddiskutovatelně jsme, bohužel. Totiž v tom, jaká esa zahraničních tajných služeb si udělala z našeho území střelnici a odrazový můstek ke kariéře.

Nedávno, při desátém výročí výbuchu muničních skladů ve Vrběticích z podzimu 2014 (došlo při nich k zabití dvou českých občanů a miliardové škodě), se znovu skloňovala jména aktérů – agentů ruské vojenské rozvědky Alexandra Myškina (krycí jméno Alexandr Petrov) a Anatolije Čepigy (alias Ruslan Boširov). Jak známo, oba se v roce 2018 „proslavili“ otravou exkolegy Sergeje Skripala a jeho dcery jedem novičok v britském Salisbury. Ale už na přelomu let 2014 a 2015 je ruský diktátor Vladimir Putin ocenil řádem Hrdina Ruské federace. Inu, žádní čučkaři, řekl by Miloš Zeman.

Ovšem perspektivní zabijáky k nám už dávno předtím posílalo i nacistické Německo. Je to právě 90 let, co se zkraje ledna 1935 chystali odjet z Berlína do tehdejšího Československa zkušení specialisté německé tajné služby Sicherheitsdienst (SD) Alfred Helmut Naujocks a Werner Göttsch.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké paralely se dají nalézt mezi událostmi z 30. let a současností?

Jaký vliv měly politické vraždy na českou společnost?