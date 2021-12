Už příští rok by lidé mohli obdivovat snímky zachycující zrození prvních hvězd ve vesmíru. Umožní to nový vesmírný teleskop Jamese Webba. Ten bude díky svým parametrům a umístění moci sledovat velmi staré a velmi vzdálené objekty. Platí totiž, že skrze teleskopy lze nahlížet do minulosti. Světlu ze vzdálených vesmírných objektů trvá miliony let, než doputuje k Zemi. Let teleskopu do kosmu je naplánován na 25. prosince, pokud půjde vše podle plánu. Jedná se o jeden z nejdražších vesmírných projektů.

Vědci od teleskopu očekávají velký pokrok ve výzkumu vesmíru. Zkoumat má vývoj prvních hvězd a galaxií po velkém třesku. Mohl by pomoci pochopit původ vesmíru. „Jeho největším přínosem bude vysoce kvalitní pozorování v infračervené oblasti elektromagnetického spektra, které je ze zemského povrchu téměř nepozorovatelné,“ sdělil HN Michal Václavík, vedoucí oddělení pilotovaných letů, mikrogravitace a výzkumu sluneční soustavy České kosmické kanceláře.

