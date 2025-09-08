Evropský kosmický sektor dlouhodobě čelí závislosti na zahraničních kapacitách. To se však ukázalo jako riziko, zejména v době, kdy Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa prosazují politiku „America First“ a ochota ke spolupráci s tradičními spojenci už není samozřejmostí. Evropa si proto nemůže dovolit zůstat závislá na klíčových technologiích mimo svůj kontinent.
Odpovědí má být nový kosmodrom poblíž švédského města Kiruna. Právě zde, hluboko na severu má od roku 2026 začít nová éra vypouštění satelitů na oběžnou dráhu z evropského kontinentu. Projekt je součástí širší strategie, jak posílit autonomii Evropy v kritických technologiích, a to nejen vůči Spojeným státům, ale i dalším geopoliticky nejistým partnerům, především Rusku.
Co se dočtete dál
- Jak se snaží Evropa bojovat se závislostí na vesmírné americké infrastruktuře.
- Co je švédský Esrange.
- Co připravují Norové.
