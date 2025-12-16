Ještě před pěti lety, když se Elon Musk stal druhým nejbohatším člověkem světa, tvořil tři čtvrtiny jeho majetku podíl v automobilce Tesla. Od té doby se jeho jmění víc než zpětinásobilo, takže „kolegům multimiliardářům“ utekl o několik koňských délek. V pondělí večer se Musk podle časopisu Forbes, který žebříčky největších boháčů sestavuje už takřka čtyři desetiletí, stal prvním člověkem historie, jehož majetek přesáhl šest set miliard dolarů. Tuto hranici přeskočil rovnou o 77 miliard dolarů, takže „korunová hodnota“ Muska překročila 14 bilionů. Za to by se dal ČEZ, nejcennější česká na burze obchodovaná firma, koupit dvacetkrát a ještě by zbylo dost miliard, aby to vyrovnalo hodnotu majetku Pavla Tykače, který je podle Forbesu pátým nejbohatším Čechem.
Pozoruhodné je, že akcie Tesly v tomto nepředstavitelném majetku tvoří jen menší část. A to přitom během posledních osmi měsíců vyrostly o sto procent. I tak se ale nečekaně dostaly do stínu další Muskem řízené společnosti, která přitom svůj vstup na burzu teprve chystá.
Co se dočtete dál
- Kde se vzal tak výrazný náskok nejcennější Muskovy firmy.
- Co je víc – nejlevnější rakety, nebo nejhustší síť satelitů?
- Může Musk příležitost k IPO promeškat?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.