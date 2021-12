Hlavní brněnské autobusové nádraží Zvonařka přešlo do vlastnictví nemovitostní skupiny EP Real Estate, patřící do Energetického a průmyslového holdingu (EPH) miliardáře Daniela Křetínského. Zvonařku získala poté, co za nezveřejněnou cenu koupila autobusového dopravce Tourbus. O obchodu informoval server Zdopravy.cz.

Web se odkazuje na zápis v obchodním rejstříku z 23. prosince. V něm je společnost EP Real Estate uvedená jako jediný akcionář společnosti Tourbus. Ta působí jako dopravce v Jihomoravském kraji a provozuje také vnitrostátní a mezinárodní dopravu. Až dosud firmu vlastnila skupina jejích manažerů. V loňském roce, ze kterého jsou poslední zveřejněná čísla, Tourbus prodělal 7,5 milionu korun.

„V roce 2020 došlo k propadu tržeb nejen v pravidelné a nepravidelné silniční dopravě, ale také ve všech obchodních činnostech, hlavně v provozování autobusového nádraží, způsobenému nařízenímí v souvislosti s nemocí covid. Ve společnosti se postupně tlumily další neefektivní činnosti,“ uvedl ve výroční zprávě tehdejší předseda představenstva Jan Dvonč. Firma loni utržila 75 milionů korun, což bylo meziročně takřka o 40 milionů méně.

Ovládnutí Tourbusu Křetínského skupinou doprovázela i změna ve vedení podniku. Členkou představenstva se stala mimo jiné Hana Krejčí, která je zároveň v představenstvu další společnosti spadající pod EPH – EP Industries. V dozorčí radě nově zasedl například Vítězslav Tymr, který působí ve výrobci autobusů SOR Libchavy, taktéž vlastněném Křetínským.

Nádraží Zvonařka je klíčovým brněnským dopravním uzlem pro linky městské i meziměstské hromadné dopravy. Postaveno bylo v letech 1977 až 1985. Letos skončila jeho dvouletá rekonstrukce za 105 milionů korun podle návrhu architektonického ateliéru Chybik + Kristof Architects & Urban Designers. Tu si zadala firma ČSAD Brno Holding, kterou vlastní právě Tourbus. Po přestavbě, kterou měla na starosti společnost PS Brno, přibyla na nádraží nová čekárna, výtah na střechu a 53 parkovacích míst na takzvaných P+R parkovištích.

Firma EP Real Estate, která dopravce a nádraží kupuje, vznikla v roce 2016. První velkou akvizici provedla o dva roky později - taktéž v období Vánoc získala za 1,3 miliardy korun od Pražské teplárenské skupinu PT Real Estate.

Velkým realitním projektem EP Real Estate měla být stavba hotelu na pražské Letné na místě bývalého tréninkového hřiště fotbalové Sparty, jíž šéfuje Křetínský. Kvůli propadu turismu v důsledku covidové pandemie však firma letos od stavby ustoupila. Představila ale záměr podílet se na výstavbě multifunkční čtvrti, kterou na pražském Hagiboru chystá developer Crestyl. Tam by se mělo v budoucnu přestěhovat i Křetínského vydavatelství Czech News Center.

EP Real Estate je součástí skupiny EPH. Křetínský ji založil po odchodu z bankovní skupiny J&T, má v ní 50 procent a jednu akcii a ovládá ji tak. Skrze holding drží podíly například v britské Královské poště nebo v tamním obchodním řetězci Sainsbury’s. Nejvýraznějším obchodem letošního roku byl pro EPH nákup 27 procent akcií v anglickém fotbalovém klubu West Ham United, hrajícím nejvyšší soutěž Premier League. Kupní cena byla podle odhadů anglických médií mezi 150 a 190 miliony liber, což je v přepočtu 4,5 až 5,7 miliardy korun.

„My máme opravdu rádi fotbal. I když já osobně jsem hrával volejbal, a nejsem proto tak zanícený fanda. Ale Dan a náš tým ho mají rádi, konkrétně Spartu, a chtějí obojí podporovat. Navíc to má i společenský rozměr,“ řekl v rozhovoru pro HN finanční ředitel a člen představenstva Křetínského skupiny EP Corporate Group Pavel Horský.