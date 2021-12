S Danielem Křetínským, čtvrtým nejbohatším mužem Česka, jsou sehraná dvojka. „Někdy říkáme, že spolu fungujeme 24/7,“ směje se finanční ředitel a člen představenstva Křetínského skupiny EP Corporate Group Pavel Horský. Poslední maily od „Dana“ prý chodí tak ve tři ráno, protože chodí pozdě spát, a Pavel Horský zase brzo vstává. Spolu se nedávno stali novými členy vedení slavného londýnského fotbalového klubu West Ham United, kde Křetínský koupil více než čtvrtinový podíl. Spolu ale hlavně mají na starosti finanční fungování skupiny, jejíž majetek oceňují na 440 miliard korun.

HN: Jak dlouho jste se rozhodovali, jestli koupit podíl ve West Hamu?

O možnosti koupit západní šunku, jak jsem to původně nazval, i když je to samozřejmě západní kladivo, se začalo mluvit přibližně letos v dubnu. Kluci se na to podívali a po nějaké době to začalo dávat smysl. Pak to bylo už hlavně o jednání s vlastníky.

HN: Jaký má smysl, kromě prestiže a slávy díky tomu, že se o vás v Anglii mluví, koupit ztrátový podnik?

Jedna věc je operativní provoz, tedy že máte běžné příjmy a výdaje klubu. A tam je West Ham pozitivní. To, co dělá z hlediska cash flow minus, ale může dělat i plus, jsou transfery hráčů. Takže samotná firma je zdravá. Je to samozřejmě dané dost i tím, že anglická Premier League je dobře situovaná z hlediska sponzorských příjmů a televizních práv oproti té české.

