Aktuální cestovní opatření do Itálie

Do Itálie se může od 16. 12. jen s negativním testem – PCR (48 hodin starým), antigenním (24 hodin), což platí i pro děti od 12 let. Očkovaní a ti, kdo prodělali covid-19, už v následujících dnech pobytu nemusí testy obnovovat. Naopak neočkované čeká rovnou po příjezdu pětidenní karanténa a pak testy každé dva dny. GreenPass v mobilu nebo na papíře se kontroluje všude, u vleků, při vstupu do restaurací, při ubytování. Pokud vyrazíte do skiareálů spadajících pod Dolomiti Superski, musíte si ještě navíc aktivovat každý den skipas v mobilní aplikaci. Od Nového roku bude třeba navíc speciální pojištění odpovědnosti, které máte jako součást některé z už domácích pojistek (domácnosti, cestovního, zdravotního) anebo si přikoupíte na místě rovnou ke skipasu za asi 3–4 eura. Na sjezdovkách se bude kontrolovat i povolená hladina alkoholu v krvi. Naštěstí hned za den padlo před Štědrým dnem oznámení české vlády o povinných testech před návratem domů.