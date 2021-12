Zmražený trh fúzí a akvizic z loňského roku se stal vzdálenou minulostí, když objem transakcí letos celosvětově dosáhl historického rekordu ve výši 5,6 bilionu dolarů. Tím překonal předchozí maximum, které je staré čtrnáct let.

„Dohání se to, co se během pandemie zameškalo. Druhým důvodem je, že peníze, které vlády a centrální banky vrhly do ekonomik, hledají své uplatnění,“ komentuje rozžhavený trh Marek Rehberger, generální ředitel Patria Corporate Finance. Ta se zabývá poradenstvím při prodejích firem.

Podobně se vyjadřují i další odborníci. „Letošní výrazná aktivita byla způsobena kumulací transakcí, které se nestihly z důvodu covidu realizovat v loňském roce,“ říká Adam Páleníček, expert poradenské firmy KPMG na fúze a akvizice.

