Jeden zkraje roku 2021 od svých spolustraníků poslouchal, že by měl být ostřejší a chybí mu charisma. Druhý, že by se měl přestat zabývat průzkumy, které jeho straně přisuzují skoro dvojciferný výsledek, a dávat víc pozor na ty, podle nichž by se nedostala do sněmovny. Právě končící rok oba muže, kteří stáli v čele svého času největších politických stran v Česku, zastihuje ve zcela rozdílné situaci.

Podceňovaný Petr Fiala z ODS s koalicí Spolu vyhrál volby a sestavil vládu, která 12. ledna požádá o důvěru sněmovny. Jan Hamáček od říjnového debaklu, kdy jeho ČSSD skončila mimo sněmovnu, složil funkci předsedy, přestal komunikovat s médii a po 15 letech ve vysoké politice zvažuje, kam dál.

Zcela rozdílná je také situace dvou tradičních stran, které během 90. a nultých let v Česku soupeřily jen samy mezi sebou a neměly relevantní konkurenci. ODS musela skousnout koalici s rivaly na středopravicové politické scéně – KDU-ČSL a TOP 09. Vítězství v letošních volbách a porážka jasného hegemona posledních let, hnutí ANO, jsou však pro stranu dostatečnou odměnou za přiznání si, že samotná už není tak silná, aby vyhrávala sněmovní volby.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.