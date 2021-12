Politika

Volby

Na začátku října byly volby, ve kterých hnutí ANO skončilo až na druhém místě bez šance sestavit vládu.

Za třicet let polistopadových vlád neexistuje jediný politik, který by toho pro dobro České republiky udělal tolik co Andrej Babiš. V jediných volbách nás zbavil Pirátů, komunistů, ČSSD, Zemana, SPD udržel v opozici a ještě sám skončí!

Prichádza čas pre istotu priateľom v Česku pripomenúť, že Babiša nám nemôžete vrátiť, lebo ste ho už viac ako dva roky používali. — Tomáš Bella (@kvasinka) October 9, 2021

A předsedkyně TOP 09 vypočítala názorové přemety Andreje Babiše:

2011: „Já do politiky jít nechci."



2018: „Nikdy neodstoupím, nikdy! Nech si to všichni zapamatují."



7 dní zpět: „Pokud skončím v opozici, z politiky odejdu."



Včera: „Z politiky neodejdu, ani když budu v opozici."



Andrej Babiš je ve svých názorech konzistentní, to nemohu říct. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 11, 2021

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.