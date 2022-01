Budoucnost se předpovídá těžko, obzvlášť v nejistých časech pandemie. Redaktoři zahraniční rubriky HN se i přesto pokusili načrtnout několik trendů, které v roce 2022 mohou přinést buď zásadní posun, nebo ve velké míře ovlivnit život Čechů a Evropanů.

Češi v čele EU?

Otazník je rozhodně namístě. Ne snad kvůli nedostatečným přípravám státu na české předsednictví Evropské unii, které začne 1. července, i když i ty se mohou ukázat jako velký problém. Otazník naráží spíš na fakt, že velká část politiků i médií pojímá předsednictví jako šest měsíců, během nichž bude Česko řídit unii a bude mít možnost prosadit něco ze svých zájmů. Opak je ovšem pravdou – kdyby to Česko dělalo, utrhlo by si ostudu.

Úkolem předsednické země je hlavně řídit schůzky Rady EU, tedy orgánu, v němž zasedají jednotliví ministři podle témat, která se zrovna řeší. Úspěšné je takové předsednictví, které dokáže najít kompromis, jenž je přijatelný pokud možno pro všechny. Podmínkou úspěchu je detailní zvládnutí dané agendy a schopnost obratně vyjednávat. Když předsednická země ukáže, že na to má, její pověst u ostatních států se tím velmi posílí. Při prvním českém předsednictví v roce 2009 Česko podrazilo sebe samo pádem tehdejší vlády.

Naposledy předsedalo Česko Evropské unii v roce 2009. Foto: Reuters

Zelená a ještě zelenější ekonomika

Bez ohledu na to, jak budou pokračovat vyjednávání na úrovni Evropské unie o Zelené dohodě a s ní spojených změnách evropských regulací, státy i firmy se budou snažit prosadit více prvků udržitelné ekonomiky. Nebude to bezbolestné a spousta otázek zůstává nezodpovězených. Například Němci vypnou své poslední jaderné elektrárny a stanou se více závislými na dovozu plynu z Ruska. Celá Evropa bude s napětím čekat, zda se ceny energií vrátí alespoň na dohled tomu, co stála elektřina a plyn v první polovině roku 2021.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.