Vážení čtenáři, v pondělí 3. ledna vycházejí Hospodářské noviny v novém designu a formátu. Říkat nový design je možná přehnané, automobilky by to celé nazvaly spíše přirozeným faceliftem. Zachováváme všechny prvky a principy, na které jste zvyklí, nově jsme ale přešli z takzvaného berlínského formátu na světový tabloid. Používají ho například The Times nebo The Independent.

Zachováváme řazení a šablony článků a přidáváme dvě strany obsahu. Každé vydání tak bude mít rozsah minimálně 16 stran. Oblíbený pátečník pak dvojnásobek. Zároveň jsme na stranu 2 vrátili krátké zprávy, o které jste si nejčastěji psali po loňském velkém redesignu.

Noviny mají o trochu menší formát, který je pohodlnější při držení a listování. A ano, jsou také méně nákladné na výrobu. Když to zjednoduším, zmizely velké okraje, které byly sice designově důstojné, ale spotřebovávaly papír navíc. Ten na letošní rok zatím podražil zhruba o 60 procent, může to být nakonec ještě více a pochopitelně i my se snažíme hledat úspory. Navíc v situaci, kdy rostou ceny tiskařských prací, ceny dopravy i všech energií nutných pro výrobu nejen papírových novin, ale celého obsahu.

Proto jsme po 12 letech museli přistoupit ke zdražení výtisků ve volném prodeji. Nedělá nám to radost a doufáme, že náš krok pochopíte a budete dále preferovat kvalitní žurnalistiku. Zároveň se tak ještě zvýšila výhodnost dlouhodobého předplatného Hospodářských novin.

Vstoupili jsme do roku, který snad už opravdu přinese zklidnění covidové krize, začne být dostatek čipů, brzdících český autoland, a ustálí se ceny energií. To vše dohromady by mělo znamenat šanci na větší růst ekonomiky a vyhlídku na lepší a především stabilnější časy pro nás pro všechny.

Přeji vám proto do roku 2022 vše dobré, zdraví a také pracovní úspěchy. A zůstaňte s námi.