Glosa Jana Kubity

Ha! Máme u dítěte pozitivní test na covid, co teď?! Tak to by nám měla asi zavolat hygiena, ne? Hygiena? Hahahaha. Ne, do smíchu nám ve skutečnosti nebylo ani trochu. Okamžitě jsme kontaktovali, koho bylo potřeba, zburcovali půlku školky a zařídili...