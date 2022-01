Problémy začnou nejprve vyřazením telefonních ústředen. Potom se objeví výpadky elektřiny a ozbrojení zelení mužíci obsadí malý finský přístav a zapadlé letiště. To jsou vstupní scény finského cvičení a filmu Taistelukenttä 2020, kde finská armáda, policie a vlastně celá společnost viděla, zda a jak je schopná se bránit útoku od Rusů.

Letos 1. ledna si Finové vyzkoušeli něco podobného, ale v rovině diplomacie a vysoké politiky. Jen pár dní poté, co ruský prezident Vladimir Putin pohrozil sousedům útokem, pokud by chtěli vstoupit do Severoatlantické aliance nebo hostit její jednotky, finský prezident Sauli Niinistö řekl, že Finsko si vyhrazuje možnost v případě, že to uzná za vhodné, podat do aliance přihlášku. Podobné prohlášení vydala i premiérka Sanna Marinová.

„Finský prostor k manévrování a svoboda volby také zahrnují možnosti účasti ve vojenské alianci a podání přihlášky ke členství v NATO, pokud bychom se takto rozhodli,“ řekl v novoročním projevu prezident Niinistö.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.