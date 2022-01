Musíme být vůči Bělorusku tvrdí. Pokud nebudeme věrní našim principům a závazkům vůči spojencům, podkopeme naše národní základy – nechal se slyšet litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius v září 2020. Od té doby se mnoho nezměnilo. Litva, Lotyšsko a Estonsko patří k nejhlasitějším kritikům autoritativního režimu Alexandra Lukašenka z celé Evropské unie. Podporují také ekonomické sankce uvalené na Minsk. O to paradoxnější jsou pak údaje z loňského roku, které ukazují, že se běloruský export do pobaltských zemí blíží historickým rekordům.

V prvních deseti měsících loňského roku se vývoz Běloruska do Pobaltí oproti roku 2020 zdvojnásobil. V roce 2020 dosáhl vývoz do Estonska 522 milionů eur, v roce 2021 už překročil jednu miliardu (více než 25 miliard korun). U Litvy vzrostl o 50 procent a dosáhl také jedné miliardy eur, čímž o třetinu překročil historické maximum z roku 2015. Vývoz do Lotyšska meziročně stoupl o dvě třetiny na 407 milion eur, píše deník Financial Times (FT).

Prudký nárůst podle tamních analytiků odhaluje rozpor mezi kritikou Minsku ze strany pobaltských států a postojem tamních podnikatelů, kteří s Bělorusy bez ohledu na vládní postoje či sankce obchodují. Výjimkou nejsou ani některé státní podniky.

