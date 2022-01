Neříká se to lehce, ale start kabinetu Petra Fialy není právě nejšťastnější. Podle prvních konkrétních kroků to vypadá, že vítězové voleb své sliby nemysleli úplně vážně. K relativizaci slíbeného, a dokonce i toho, co se objevilo v koaliční smlouvě Spolu a PirSTAN, dochází už nyní minimálně ve dvou oblastech: ve školství a v zemědělských dotacích. Což samozřejmě zvětšuje otazníky nad tím, jak to vlastně Fiala a spol. mysleli se sliby dalšími.

Obě koalice, jak Spolu, tak PirSTAN, před volbami tvrdily, že školství je jejich prioritou. Vtělily to i do vládní koaliční smlouvy větou „Budoucnost naší země závisí na vzdělání našich dětí i celoživotním učení nás všech“. Jenže první reálný krok vlády je s tím v příkrém rozporu. Kabinet oznámil, že pedagogové letos nedostanou přidána tři procenta, jak plánovala stará vláda Andreje Babiše, ale pouze procenta dvě. A vzhledem k tomu, že platy jsou naprostým základem kvality školství, je to minimálně na pováženou.

