Asi jsem už moc starý, kroutí hlavou Jaroslav Vaňous, pětapadesátiletý předseda Zemědělského družstva Sloupnice. Během rozhovoru to řekne hned několikrát. Je rozčarovaný z toho, co se nyní se zemědělstvím v Česku děje. I na jeho podnik mají dopadnout omezení, která se vláda premiéra Petra Fialy (ODS) chystá uvalit na velké zemědělské společnosti. Podle Vaňouse je to nefér a nebezpečné navíc, protože to ohrozí produkci potravin v Česku. Stejně jako Agrární komoře či Zemědělskému svazu ČR mu vadí, že by zemědělci měli být posuzováni podle toho, jak mají velké firmy, víc než podle toho, jak hospodaří a chovají se ke krajině a přírodě.

Na nenápadném venkovském sídle sloupnického družstva to sice není vidět, ale na Svitavsku obdělává téměř tři tisíce hektarů. K tomu chová necelou tisícovku krav na třech mléčných farmách a vyprodukuje 500 tun vepřového ročně. Mezi zemědělskými podniky se tedy nejedná o žádného kolibříka. Vládní „bič“ na velké zemědělské podniky tak dopadne i na něj.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.