Pro politiky to byla velká sláva. Tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) začátkem října otevřel „zcela fungl novou dálnici D1“, jak to sám nazval. Těsně před sněmovními volbami tak symbolicky zakončil roky trvající rekonstrukci hlavní české dálnice mezi Prahou a Brnem, byť na ní budou menší opravy pokračovat ještě nejmíň osm let. Setkání k ukončení rekonstrukce se vedle Babiše účastnil taky jeho ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) a šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Ale chyběl ten, kdo opravu D1 z drtivé většiny zaplatil – zástupci Evropské unie. A to se jim nelíbí.

Rekonstrukce vyšla na necelých 22 miliard korun. Přes 80 procent z této částky přitom Česko získalo jako dotaci ze společného rozpočtu EU. Ten spravuje Evropská komise. Její zastoupení v Česku, obdoba velvyslanectví, se proto chtělo otevření opravené dálnice zúčastnit a vystoupit na něm s projevem, jako to udělali čeští politici. Jenže od ŘSD nedostalo pozvánku.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.