Ještě letos by řidiči na plzeňské dálnici D5 před Prahou měli začít potkávat techniky, kteří přemalují pruhy a vymění dopravní značky, které omezují rychlost. Ukazují to dokumenty, které zveřejnilo ministerstvo dopravy na úřední desce. Úpravy by měly aspoň částečně zkrátit kolony, které se v místě tvoří prakticky každý pracovní den.

Jejich příčina je ale mnohem hlubší a řešení zabere ještě roky – je potřeba zvýšit kapacitu celé jihozápadní části Pražského okruhu. Současně se chystají podobné úpravy i na prvních kilometrech několika dálnic, které do Prahy vedou. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už alespoň začíná mít jasno, kdy a jak by to chtělo provést.

