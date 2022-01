Od nepaměti jsou naše životy ovlivňovány silami, kterým nerozumíme a které jsou mnohem větší, starší a neskonale silnější než my. Kdysi to byly síly přírodní – fyzické a biologické zákonitosti, které si s námi hrály, jak měly určeno. Poslední dobou jsou to čím dál tím více neuchopitelné „lidské“ síly, síly řekněme kulturní, které mají větší a větší vliv na náš život. Jazykem počínaje, ekonomií konče. Ohromné síly, které námi melou, ač jsou často nepochopitelné nebo pochopené jen zčásti. A během našich životů se k tomu přidal ještě další neskutečný hybatel, naše dítě: počítačové algoritmy.

Jazyk mluví námi

Tak třeba jazyk – jeden ze způsobů, jak se na to podívat, je, nikoli že my jsme nositeli jazyka, ale že jazyk je nositelem nás. Jazyk mluví námi. Nikoli tedy, že my ovládáme myšlením jazyk, ale že jazyk zcela ovládá naše myšlení (bez jakéhosi jazyka lze jen těžko myslet) a tím i nás. Jazyk není náš, jazyk tu byl dávno přede mnou, my se do jazyka narodili a používáme jej stejně jako on používá nás.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.