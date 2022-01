Kazachstán byl vždy považován za premianta Střední Asie. Jenže zvýšení ceny zkapalněného plynu vyvolalo sociální protesty, došlo ke konfliktu uvnitř kazašské elity a nakonec musel prezident požádat o pomoc Rusko a další spojenecké státy.

Co se v Kazachstánu stalo?

Když se Kazaši probrali po oslavách Nového roku a dorazili na benzinky, zjistili, že cena zkapalněného plynu (LPG) vzrostla na dvojnásobek. LPG je kvůli ceně velmi populární jako palivo, jezdí na něj až 80 procent automobilů. Protesty začaly už 2. ledna ve městě Žanaozen na západě země, místní starosta doporučil demonstrantům sepsat petici. Druhý den se protesty rozšířily do dalších měst, tehdy už zněly i politické požadavky na odchod lidí ze zkorumpovaného okolí bývalého prezidenta Nursultana Nazarbajeva. Třetí den vlna protestů dorazila i do Almaty, největšího kazašského města. Policie tisícovku demonstrantů rozehnala zábleskovými granáty. 5. ledna však z ulic Almaty zmizela a naopak se objevily skupinky maskovaných mužů rabujících obchody. Vláda nařídila zmrazení cen LPG a odstoupila. Prezident požádal o zásah členy Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti a již následující den ráno do země dorazili ruští výsadkáři. Tím krize prakticky skončila. O týden později začali zahraniční vojáci Kazachstán opouštět.

