Na automobilovém trhu podniká Pavel Louda od devadesátých let minulého století, na nezdravé čekací lhůty na nová auta si zákazníci museli zvyknout teprve loni. Přesahují 13 a více měsíců a tato situace ještě chvíli potrvá. Do normálu se má situace podle majitele dealerství Louda Auto, pod které spadá 28 autosalonů a je největším tuzemským prodejcem vozů Škoda a Hyundai, naplno vrátit až v polovině příštího roku. V letošním roce věští největší problémy u užitkových vozů Volkswagenu a nového modelu Fabie.

Vedle dlouhých čekacích dob Loudovi vadí i současné pojetí elektromobility, kdy podle jeho názoru automobilky podléhají ideologickému tlaku Evropské unie a nerespektují to, co zákazníci opravdu chtějí. „Myšlenka byla na počátku dobrá, ale zvrtlo se to. Vždy jsem se snažil zákazníkům doporučit zboží, které jim bude dobře sloužit. O elektroautech to zatím s jistotou ale říci nemůžu,“ tvrdí Louda s tím, že důvěru v současná elektrická auta odráží i ochota leasingových společností je financovat. „Je skoro nulová,“ upozorňuje Louda.

