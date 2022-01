Nákup potravin by za pár let všem obyvatelům Evropské unie mohlo ulehčit jednoduché barevné značení. Místo zkoumání muším písmem napsaných výživových hodnot by na první pohled podle barvy a písmena viděli, jakou potravinu do svého jídelníčku zařadit...

17. 11. 2021 ▪ 3 min čtení