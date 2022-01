Aktivistické fondy Petrus Advisers, které mají podíl také například v tuzemské Monetě Money Bank, uzavřely smír s realitním miliardářem Radovanem Vítkem a jeho skupinou CPI Property Group (CPIPG). Podle ve středu zveřejněné zprávy převezme CPIPG od Petrus Advisers podíl v rakouské realitní skupině Immofinanz, kterou chce Vítek ovládnout. Celkem jde o 6,81procentní podíl, přičemž cena za akcii činila 22,70 eura. To je o 1,50 eura více, než dosud CPIPG nabízela dalším akcionářům.

Zároveň to znamená, že se aktuální nabídka pro další podílníky zvýšila právě na 22,70 eura. „Petrusové“ tak ostatním menším akcionářům vymohli navýšení ceny zhruba o sedm procent. Transakce byla oznámena v den, kdy samotné představenstvo Immofinanz upozornilo na to, že sice vítá zájem CPIPG o jím řízenou firmu, ale že doposavad nabízená cena byla příliš nízká. Cílem CPIPG je získat v Immofinanz alespoň padesátiprocentní podíl, aktuálně má nakoupeno a zasmluvněno 35,4 procenta. Jednotlivé obchody totiž musí být posvěceny antimonopolními úřady v osmi různých zemích.

Pro Radovana Vítka & spol. je získání podílu od fondů Petrus dobrá zpráva. Podařilo se jim vykoupit potenciální potížisty, kteří oponují například PPF v již zmíněné Monetě. Současně to pro další akcionáře může být signálem, že cena už je férová, když byly ochotny prodávat i Petrus. Tyto fondy se ostatně ve zprávě nedržely nijak zkrátka. „Příběh Immofinanz byl dlouhou dobu pro akcionáře hodně bolestivý. Roky nesmyslných pokusů o fúze a přerostlá ega vedoucích manažerů unavily investory,“ napsaly.

Také podpořily CPIPG, kterou dnes jako pětiprocentní spolumajitelé jistí i obří americké fondy Apollo. „Vítáme vstup CPIPG. Vidíme tuto skupinu jako hráče, který Immofinanz vyčistí a napraví destrukci firemní hodnoty z uplynulých let,“ dodávají „Petrusové“. Na jejich účty by po odsouhlasení obchodu antimonopolními úřady mělo přitéct 213 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 5,2 miliardy korun.

Zároveň jde o výrazný vzkaz pro další realitní vídeňskou společnost S Immo, která akcionářům Immofinanz předložila konkurenční nabídku. Jednu akcii ocenila na 23 eur, což je nad původní nabídkou CPIPG, ovšem jen mírně nad aktuální kupní cenou od Petrus Advisers. Navíc je omezena nákupem maximálně desetiny podílu v Immofinanzu, což by mohlo znamenat, že se na všechny zájemce o vyšší cenu nedostane. „Dali jsme proto přednost hodnotě 22,70 eura před nejistými 23 eury, obzvlášť při současných podmínkách na trhu,“ uvedli Petrus Advisers.

Jak už to u obchodních příležitostí Radovana Vítka bývá, celá situace okolo rakouských realitních lídrů je velmi komplikovaná – což mimo jiné snižuje jejich cenu na trhu. Immofinanz a S Immo se totiž také vlastní vzájemně, dříve se navíc jejich manažeři pokoušeli o fúzi, což se nakonec nepovedlo. Immofinanz nyní vlastní v S Immo 26,5 procenta, naopak S Immo má v Immofinanz 14,2procentní podíl.

Když potom Radovan Vítek dal loni v prosinci nabídku na převzetí Immofinanz, kontrovala mu vyšší – byť omezenou – nabídkou právě S Immo, kterou vede zkušený realitní manažer Bruno Ettenauer. Ten se teď může rozhodnout, zda svou nabídku i po stáhnutí „Petrusů“ z Immofinanz nechá běžet, nebo ji ještě navýší. Alternativou samozřejmě také je, že využije zvýšené ceny, kterou vymohly fondy Petrus, a podíl S Immo v Immofinanz prodá „Vítkovcům“. Ti by se pak dostali na dostřel polovičnímu podílu, po jehož překonání by mohli Immofinanz konsolidovat do výsledků hospodaření CPIPG.

Celé tažení na Vídeň odstartoval Patrick Vítek, syn Radovana Vítka, jenž se svými a rodinnými penězi koupil loni v dubnu prvotní podíl v Immofinanz od miliardáře Tomáše Krska. Tehdy šlo o osm procent. V prosinci pak od něj CPIPG podíl převzala a dala nabídku na celou realitní skupinu. V té zároveň už delší dobu působí s desetinovým podílem Peter Korbačka, dlouholetý byznysový souputník skupiny J&T, jenž se s CPIPG dohodl, že jí prodá svůj podíl, pokud to antimonopolní úřady povolí. Češi tak s pomocí Slováků mají nakročeno k tomu ovládnout Immofinanz, jednu ze tří největší rakouských realitních firem. Pokud se tak stane, bude CPIPG jasným středoevropským lídrem v tomto sektoru.