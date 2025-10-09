Po nás potopa. Tak nazval místopředseda výboru Národní rozpočtové rady Pavel Sobíšek jednání politiků, které vede rozpočet k vysokým schodkům. Jako příklad zmínil penzijní reformu – pokud by nová vláda zrušila parametrické změny (prodloužení věku odchodu do penze), které přijal kabinet Petra Fialy, získá sice okamžitě politické body, ale v rozpočtu se to projeví cca za pět let. Tedy v době, kdy se s problémem rychleji rostoucích výdajů na důchody bude muset poprat jiná vláda.
Právě rozpočet se stal aktuálně hlavním bojištěm vítěze voleb, hnutí ANO, které vládě Petra Fialy vyčítá jeho kondici. Každý den Andrej Babiš přichází s novým a novým údajem, kolik peněz v rozpočtu „chybí“, a každý den přibývají nové a nové miliardy, na které prý Fialova vláda zapomněla. Půtka je to tak plamenná, až se stále ještě ministr financí Zbyněk Stanjura nechal slyšet, že Babišovy výroky hraničí s dezinformacemi.
Co se dočtete dál
- V jakém stavu jsou tuzemské státní finance?
- Jak chce nová vláda pokračovat v jejich konsolidaci?
- Co se stane, pokud vláda začne utrácet?
