Mladý podnikatel Radovan Sochor k rozvozu piva využívá dodávky s naftovým či benzinovým motorem. Vůz na elektrický pohon v jeho garáži zatím chybí. Sochor, který v Nepomuku provozuje pivovar a pivní hotel Zlatá kráva, však přiznává, že pokud by mu vláda na nákup elektromobilu přispěla, zájem by měl. „Bez dotace bych si ho asi nekoupil. Mám dobré srdce, ale pokud je elektromobil dražší než ten se spalovacím pohonem, tak mě to nemotivuje,“ vysvětluje podnikatel, který kromě pivovaru a hotelu vlastní v Plzni cateringovou firmu a bistro.

Podpory ze strany státu se Sochor brzy dočká – ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá do měsíce spustit program, přes který mezi firmy a živnostníky rozdělí 940 milionů korun na nákup aut na elektrický nebo vodíkový pohon.

Kromě osobních aut budou moci podnikatelé dotaci použít také na pořízení dodávek. HN porovnaly celkem 12 vybraných dodávek na elektřinu, které jim na domácím trhu aktuálně automobilky nabízejí.

