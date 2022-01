Analýza Daniela Anýže

Americký prezident Joe Biden uvedl v pohotovost 8500 vojáků, které by vyslal v případě ruského vpádu na Ukrajinu do členských zemí východního křídla NATO. Pro Evropu se Bílý dům snaží zajistit náhradní dodávky plynu, pokud by Moskva zavřela svá...