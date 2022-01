Střední Evropa by se měla připravovat na dopady případné války na Ukrajině. Jedním z kroků, který by měl zvýšit bezpečnost a dát najevo odhodlání Západu postavit se ruským expanzivním plánům, by mohlo být rozmístění jednotek Severoatlantické aliance v zemích podél hranic s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou, kde ještě posily na rozdíl od Pobaltí nejsou – tedy v Polsku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. Na Slovensku, kterému z NATO přišla nabídka na rozmístění zhruba tisícovky vojáků ze zahraničí, se z toho ale v posledních dnech stalo téma, které podle vyjádření některých politiků citovaných slovenským Denníkem N „není politicky průchodné“.

Už jen myšlenka na příchod zahraničních vojáků, který by musel schválit slovenský parlament, vyvolala první demonstraci a aktivizovala opozici. Ta v čele s expremiérem Robertem Ficem už delší dobu protestuje proti dlouho připravované vojenské smlouvě s USA, což je standardní nástroj spolupráce mezi spojenci v NATO. První, kdo z politiků otevřeně příchod spojenců podpořil, byl nejprve ministr zahraničí Ivan Korčok. K němu se naprosto nečekaně přidal předseda parlamentu a koaliční strany Jsme rodina, populista Boris Kollár.

