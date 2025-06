Česká televize stále nemá nového ředitele. Radní ČT se ve středu nedokázali ani po třech kolech volby shodnout na jednom kandidátovi. Volba bude pokračovat za týden, do finále jdou Hynek Chudárek a Milan Fridrich. Je to ale docela jedno.

To podstatné, pokud jde o budoucnost ČT, se neodehrálo při hlasování Rady ČT. Odehraje se to 3. a 4. října, ve dny voleb. Pokud voliči potopí současnou vládní koalici a vyšlou do čela země Andreje Babiše, bude to s největší pravděpodobností znamenat konec veřejné služby, jak ji známe. A ředitel ČT tomu bude moci jen trpně přihlížet, pokud se tedy nerozhodne rezignovat s tím, že nebude asistovat u brutální destrukce vlastní instituce.

