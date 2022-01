Otázka, zda bude na Ukrajině válka, začíná otevírat nejednu konverzaci i v regionu střední Evropy. Máme ale jen omezenou možnost na ni v tuto chvíli odpovědět správně. Nutně totiž závisí na konečném rozhodnutí nejvyššího politického a vojenského vedení v Kremlu v čele s prezidentem Vladimirem Putinem. A jeho rozhodovací proces máme my v Evropě a v širším smyslu na Západě jen omezené možnosti ovlivnit.

Pokud bych si měl na tuto nepříjemnou a stále do velké míry nepředvídatelnou otázku vsadit, spíše bych – alespoň tedy v krátkém horizontu – volil negativní odpověď. Argumentoval bych následujícími faktory: Zaprvé víme, že Rusko by za potenciální další eskalaci a vpád na ukrajinské území zaplatilo velmi vysokou cenu. Ta vychází z reakce západních lídrů, kteří přislíbili uvést v platnost odvetná opatření v řádu hodin, maximálně dnů, což by Rusku zasadilo citelnou ekonomickou a technologickou ránu. Ta by mohla vyústit v odpojení ruské ekonomiky od platební platformy SWIFT, případně i zastavení plynovodu Nord Stream 2, jehož skutečné zařazení na seznam sankčních opatření potvrdili i nejvyšší němečtí představitelé.

