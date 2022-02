Mendelovu univerzitu v Brně po rezignaci Vojtěcha Adama dočasně povede náměstek ministra školství Robert Plaga.

„Pokud škola neustavila některý ze svých samosprávných orgánů, přechází výkon působnosti na ministerstvo školství nebo na jinou veřejnou vysokou školu,“ vysvětluje pro HN mluvčí ministerstva Aneta Lednová. „Ministr školství Petr Gazdík v souladu se zákonem rozhodl, že pravomoci převezme ministerstvo a vedením univerzity bude do doby jmenování nového rektora pověřen náměstek člena vlády Robert Plaga,“ dodává.

Exministr Plaga (za ANO) je nejen absolventem Mendelovy univerzity, ale také na ní několik let působil jako učitel a vedl Centrum pro transfer technologií. Ministerstvo školství řídil čtyři roky a po volbách se stal náměstkem nového ministra Gazdíka (STAN). V příštích dnech se chce Plaga osobně setkat s ostatními členy vedení a také se seznámit s aktuálními záležitostmi, které se vedení školy týkají.

K poslednímu lednu skončil mandát rektorce Danuši Nerudové, kterou měl vystřídat chemik a prorektor Mendelovy univerzity Vojtěch Adam. Ten ale v pondělí na post rezignoval kvůli pochybnostem ve vědeckých článcích, kde byl korespondenčním spoluautorem a za práci odpovídal.

Nový rektor tak do funkce ani nenastoupil. Akademický senát univerzity proto musí vyhlásit nové volby. V pondělí ustanovil volební komisi, která se ve středu poprvé sejde a zvolí si vedení. Poté by mohli akademičtí pracovníci fakult a studenti brzy začít navrhovat jména možných kandidátů na post rektora. Kdo nakonec povede brněnskou školu, by mohlo být jasné do dvou měsíců.

Nového rektora čeká například řešení rozpočtu. Mendelova univerzita je nyní stejně jako Česko v provizoriu. S rozpočtem se bude seznamovat i „zastupující rektor“ Plaga.

„Po předložení rozpočet schvaluje akademický senát. Je rozpracovaný, ale nemusí být schválený do určitého data. Zástupce pověřený vedením univerzity se tak může rozhodnout, že finální předložení nechá na novém rektorovi. Žádný termín ho netlačí,“ řekl HN předseda akademického senátu Jiří Skládanka.

„Jde o strategickou záležitost, takže by nový rektor měl mít možnost s rozpočtem pracovat. Stejně jako je to nyní u vlády – rozpočet byl připravený, ale vláda ho přepracovává,“ doplnil s tím, že na exministra Plagu by nemělo čekat nic, co by bylo nutné po organizační stránce řešit, protože autonomie fakult veřejných vysokých škol zajišťuje fungování univerzity.

Rozpočtové provizorium není pro univerzity výjimečná situace. V provizoriu je nyní celá země, a ani univerzita proto ještě neví, jak bude její rozpočet vypadat. Veřejné vysoké školy nyní dostávají ze zákona měsíční příspěvky na své hospodaření.