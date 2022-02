Vážení čtenáři, mnozí z nás si v těchto dnech kladou otázku, jestli na Ukrajině bude válka, a pokud ano, co to bude znamenat pro nás v Česku. Rád bych vás jako předplatitele Hospodářských novin pozval na debatu na toto téma. Do hlavy Vladimira...

1. 2. 2022 ▪ 2 min čtení