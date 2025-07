V tom, jaký reálný ekonomický dopad na světovou ekonomiku bude mít nasazení umělé inteligence, není jasno. Investoři, kteří se v posledních dvou letech vrhli na akcie společnosti Nvidia, evidentně věří, že bez umělé inteligence se v budoucnu neobejdou, eufemisticky řečeno, ani veřejné toalety. Nepřekvapí asi ani to, že zakladatel AI firmy má AI za všelék: do deseti let vyléčí rakovinu a skoro všechny duševní poruchy, zdvojnásobí věk dožití (na 150 let), díky AI ministrům financí a AI centrálním bankéřům porostou rozvojové země o 20 procent ročně, vyřeší nerovnosti, klimatickou krizi i nedostatek potravin a konečně nás dostane k fukuyamovskému konci historie, v němž triumfují demokracie.

Jediné, co v seznamu explicitně není, je, že AI dotáhne jadernou fúzi…

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaký reálný ekonomický dopad bude mít nasazení AI.

Jak regulace AI může ovlivnit bezpečnost.

Jak budou v budoucnu ovlivněna pracovní místa.