Přijdou, nebo nepřijdou? Už se Putin rozhodl zaútočit na Ukrajinu? Po všech vojenských a politických přípravách musíme na reakci ruského prezidenta ještě počkat. Zdá se, že stále kalkuluje: hrozí přesuny vojsk, novými vojenskými cvičeními, agresivní rétorikou a informačním nátlakem (naposledy dodávkami čerstvé krve jednotkám na hranicích s Ukrajinou), a zároveň vyjednává – v nejrůznějších formátech a s překvapivou trpělivostí.

Nejdůležitějším subjektem ruského vydírání jsou individuálně USA a kolektivně Západ. Sázky byly Kremlem nastaveny vysoko – možná až příliš vysoko, vzhledem k poměrně konsolidované reakci adresátů. Důležitá je však i Ukrajina – ačkoliv s ní Kreml nechce příliš mluvit, protože dává přednost jednání s „principály kyjevské junty“. Je to nejpravděpodobnější cíl vojenské operace, která má potvrdit odhodlání Kremlu znovu rozdělit svět na sféry vlivu v duchu studené války. Neméně důležité však je, že ukrajinský lid může jako zhoubný virus nakazit Rusy touhou svrhnout kleptokratický a autoritářský režim. To již nejednou dokázal a musí za to být jednou provždy potrestán.

