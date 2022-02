Tady si novináři musí poradit bez zápisníku. „Klasický papír práší, což by mohlo poškodit naše přístroje. Musíme tam dodržovat vysokou úroveň čistoty,“ zazní při přípravách vstupu do výroby technologické společnosti Thermo Fisher Scientific. Bloček tak zůstává schovaný pod pláštěm, který je v čistých prostorách nutností. Stejně jako igelit přes boty a čepec na hlavě.

Brněnská pobočka americké společnosti s globálním obratem 40 miliard dolarů patří v rámci Thermo Fisheru co do počtu zaměstnanců mezi pět největších na světě. Po loňském přírůstku zhruba 400 lidí tam pracuje přibližně 1500 zaměstnanců. Pro lepší orientaci hned při vstupu do výrobní části slouží barevná mapa. „V této oblasti se vyrábí transmisní elektronové mikroskopy, zde je výroba spektropických přístrojů, která se k nám přesunula z Velké Británie,“ ukazuje Petr Střelec, ředitel společnosti.

Firmu vyrábějící mikroskopy založili před 30 lety bývalí vývojáři z Tesly Brno pod názvem Delmi. V roce 1996 ji koupila nizozemská společnost Philips Electron Optics International z koncernu Philips. Ta o rok později sfúzovala s americkou firmou FEI a pod touto značkou se v Brně vyráběly mikroskopy až do roku 2016. Tehdy se FEI stala součástí Thermo Fisher Scientific, který pak do Brna přesunul výrobu a vývoj spektrometrů z Británie a Švýcarska.

