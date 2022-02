Generální advokát Soudního dvora EU, Estonec Priit Pikamäe, zveřejní ve čtvrtek své stanovisko k české žalobě na Polsko kvůli těžbě v dolu Turów. Pikamäe vlastně doporučí soudu, jak by měl případ řešit. Soud, který bude v případě rozhodovat v průběhu jara, se k jeho stanovisku přiklonit nemusí, ale nebývá to zvykem. Bez ohledu na to, jak na poměry EU neobvyklá pře dopadne, už teď je jasné, že měla, má a bude mít zásadní vliv na vztahy mezi Českem a Polskem – v rovině politické, osobní i ekonomické.

Před podáním české žaloby politici prodávali veřejnosti česko-polské vztahy jako téměř idylické. Byly tu, pravda, spory o kvalitu polských potravin, o znečištění ovzduší či pohraniční incident z první covidové vlny, za nějž se polští vojáci dodnes neomluvili. Je tu starý spor o část pohraničí nebo stále chybí majetkové vyrovnání ohledně „znárodnění“ české ambasády ve Varšavě.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.