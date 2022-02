Do prezidentského klání se zatím přihlásili jen šašci – aspoň to tvrdí současná hlava státu Miloš Zeman. Těžké váhy pak Zeman hledá ve jménech, která rok před prezidentskou volbou kandidaturu zatím spíš zvažují: mohli by jimi být šéf ANO Andrej Babiš, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a odborářský předák Josef Středula. Tak o tom Zeman mluvil v neděli v CNN Prima News. S tím, že osobně dává šanci ještě sobě blízké bývalé šéfce Energetického regulačního úřadu Aleně Vitáskové.

Podle interního průzkumu agentury STEM, který má redakce HN k dispozici, je ale těžkých vah mezi možnými kandidáty víc. A s dvěma z nich by navíc měl velký problém i často zmiňovaný favorit Babiš. Ve druhém kole by ho podle průzkumu porazili jak generál Petr Pavel, tak bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Nerudová ani Pavel kandidaturu zatím definitivně nepotvrdili, oba si ale už delší dobu tvoří týmy spolupracovníků a je velmi pravděpodobné, že se souboje zúčastní.

Nemusí přitom jít o jediné kandidáty, kteří by mohli dostat víc hlasů než Babiš.

