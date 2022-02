Investorům na pražské burze se otevírá nová příležitost, jak zhodnotit peníze. Investiční skupina Wood & Company spouští v Česku novátorský projekt, označovaný zkratkou SPAC, a začíná jej nabízet zájemcům.

Wood vytvořil investiční nástroj, který na rozvinutých akciových trzích, zejména v USA, nabíral v posledních letech na popularitě. SPAC (special purpose acquisition company) je jakousi schránkou, do níž investoři vloží peníze a firma pak vstoupí na burzu. Poté SPAC rok i déle čeká na příležitost koupit jinou perspektivní společnost, se kterou se posléze sloučí. Touto cestou SPAC usnadňuje cílové firmě vstup na akciový trh. Tentokrát by šlo o první SPAC ve střední a východní Evropě a ambicí Woodu je jeho prostřednictvím oživit aktivitu na pražské burze.

Dokumentaci k plánovanému projektu schválila v pondělí Česká národní banka a skupina jej zveřejnila na zvláštní webové stránce. Nová firma nese název Wood SPAC One, výběr peněz od investorů potrvá od 10. února do 1. dubna. Firma vstoupí na pražskou burzu 11. dubna. Wood ji vytvořil ve spolupráci s mezinárodní poradenskou společností Oaklins, která několik těchto transakcí již uskutečnila. Záměrem je vybrat od investorů až jednu miliardu korun a během asi roku najít vhodnou cílovou firmu, kde by noví investoři měli minoritní podíl.

Webová stránka projektu uvádí, že půjde o „unikátní příležitost investovat do zdravé středoevropské společnosti s růstovým potenciálem, působící na atraktivním trhu“. Minimální investice do SPAC bude 250 tisíc korun, čímž se pražská skupina snaží otevřít tuto možnost i širšímu okruhu investorů, ne jen velmi movitým klientům.

Spolumajitel a partner Woodu Jan Sýkora řekl v rozhovoru HN, že SPAC bude cílit na sloučení s firmou z oblasti technologií, nové ekonomiky nebo společností z nějakého tradičního sektoru, jako je strojírenství. Pravidla SPAC nedovolují zveřejňovat informace o zvažované cílové firmě.

Zde HN přinášejí odpovědi na základní otázky, které se projektu týkají.

Proč Wood SPAC dělá?

V Praze sídlící skupina Wood je jedním z největších obchodníků s cennými papíry ve střední Evropě, na pražské a budapešťské burze je dokonce největší. Také spravuje investice majetným lidem a firmám radí s transakcemi a financováním. Chce využít toho, že klienti mají stále hodně peněz, obávají se inflace a na českém akciovém trhu ubývají příležitosti k investování. Vedení Woodu si věří, že bude umět propojit klientské peníze s dobrým projektem a navázat například na předloňské uvedení online lékárny Pilulka na burzu. Na něm klienti vydělali.

V čem je transakce SPAC výhodná?

Kromě toho, že SPAC může být dalším nástrojem k investování, vzniká tu i příležitost pro firmy. SPAC může být vhodný pro podnik, který potřebuje peníze akciových investorů k dalšímu růstu a například plánuje expandovat do zahraničí. Taková firma může díky SPAC snáze vstoupit na burzu a vyhnout se situaci, kdy vstup rok nebo déle připravuje a pak se nálada na trzích změní a transakci je nutné zrušit či odložit.

Strukturu SPAC letos chce využít také loterijní skupina Allwyn finančníka Karla Komárka. Druhý nejbohatší Čech si pro vstup na burzu v New Yorku vybral vehikl SPAC Cohn Robbins Holdings, u jehož zrodu stojí mimo jiné Gary Cohn, bývalý ředitel banky Goldman Sachs a také někdejší hlavní ekonomický poradce prezidenta Donalda Trumpa.

Jaká jsou rizika? Co je v sázce?

Je možné, že investoři budou mít své peníze v projektu zablokované rok nebo déle a pak si investici rozmyslí a peníze stáhnou. Transakci by poškodilo, kdyby vybraná cílová firma nebyla kvalitní, neměla přesvědčivý byznysplán a investoři by začali houfně odcházet. Pro Wood i pražskou burzu je úspěch prvního středoevropského SPAC hlavně věcí reputace. Krach projektu by opět zesílil skeptické hlasy, tvrdící, že pražský akciový trh nemá budoucnost. Vydělá-li SPAC investorům peníze, může se obchodování na burze oživit dalšími podobnými emisemi a skupina Wood by případně něco podobného mohla zopakovat třeba i na okolních akciových trzích.

Jak to vypadá s projekty SPAC ve světě?

Horečka SPAC vyvrcholila někdy v roce 2020. Od té doby ale na řadě projektů investoři prodělali, protože cílové firmy nebyly vhodné. Často šlo o technologické společnosti bez reálných příjmů, pouze s příslibem budoucích kontraktů.

Z některých SPAC zase investoři ve velkém vystupovali. Loni se například zrušilo plánované spojení Fast Acquisition Corp s provozovatelem kasin a restaurací Fertitta Entertainment, stejně nevyšly burzovní debuty prodejce grilů BBQGuys, fintechu Acorns nebo cloudové platformy ServiceMax.

V minulosti se díky SPACu dostala na veřejný akciový trh i firma Nikola Corporation, vyvíjející elektrická nákladní auta. Její zakladatel Trevor Milton byl později usvědčen, že investorům o hospodaření firmy lhal.

Pro jaké investory je pražský SPAC určen?

Podle ředitele Wood & Co. Vladimíra Jaroše je investice do SPAC vhodná pro zkušenější investory, kteří hodlají peníze zhodnotit v horizontu tří až pěti let. Je také pro ty, kdo chtějí zkusit něco nového. Minimální investice do SPAC je stanovena na 250 tisíc korun. Také se počítá s tím, že investoři do projektu vloží jen menší část svých volných prostředků. Protože se akcie SPAC budou obchodovat na pražské burze, měly by být likvidní – mělo by být snadné je kupovat i prodávat.

Proč by investoři měli dát peníze do projektu, kde cílová firma není dopředu známá?

SPAC je v mnohém postavený na důvěře ve firmu, která strukturu vytvořila a investorům ji nabízí. Představitelé Wood & Co. argumentují tím, že mají know-how a kontakty vybrat pro SPAC kvalitní růstovou společnost, s velkým potenciálem zhodnocení.

Z jakých oborů budou firmy, na které bude Wood SPAC One cílit?

Šéfové Woodu v minulosti řekli, že budou hledat mezi firmami z oblasti technologií, internetové ekonomiky, případně i z nějakého tradičního českého odvětví, třeba z oblasti strojírenství.

Copak organizátoři projektu nevědí už teď, která firma by do konceptu mohla zapadat?

Možná nějaké cílové firmy v hledáčku mají, ale z důvodů regulace o tom ještě nemohou mluvit. Vhodné podniky mohou oficiálně začít oslovovat, až když bude SPAC zalistovaný na burze. I tak bude do oficiálního oznámení případná cílová firma v utajení. Navíc ještě není jasné, kolik peněz od investorů pro projekt organizátoři vyberou – od toho se také může odvíjet velikost transakce.

Kdy bude cílová firma vybrána?

Wood má vyhrazeno až dva a půl roku na dokončení akvizice cílové společnosti. Partner skupiny Jan Sýkora ale řekl HN, že by chtěl cílovou firmu mít vybranou asi do roka.

Co když se investorům vybraná firma nebude líbit?

Investoři budou mít v takovém případě možnost se transakce nezúčastnit a dostat své peníze zpět. Sloučení také musí akcionáři SPAC schválit na valné hromadě, pokud ho neschválí, všechny peníze se vrátí zpět a firma SPAC zanikne.

Jakou má SPAC výhodu pro vlastníky firem?

SPAC je vhodný pro ty vlastníky, kteří sice chtějí získat nové akcionáře, ale rádi by si ve své firmě udrželi kontrolu a dál rozhodovali o jejím podnikání. Plán Woodu je, že noví investoři by po sloučení SPAC s cílovou firmou měli minoritní podíl.