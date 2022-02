Pro banky je v posledních letech klíčové přimět klienty ovládat účet mobilem. Nárůsty počtů lidí, kteří si jejich aplikaci nainstalují, banky uvádějí na čelných místech svých zpráv. Kdo trendu vzdoroval, třeba proto, že si docela dobře vystačí s internetovým bankovnictvím, které se už v Česku používá skoro čtvrtstoletí, toho ke smartphonu a „apce“ dotlačila nutnost potvrzovat platby na mobilním zařízení. I mnozí z těch, kterým to nešlo pod nos, nakonec rezignovali, protože další možnosti jsou podstatně kostrbatější než jednoduše platbu potvrdit otiskem prstu.

Ovšem co nevadí lidem, kteří jsou s chytrým (a tedy dnes výhradně dotykovým) mobilem srostlí, to je bariérou pro starší generaci. Míru frustrace ukázala odezva na petici „Jsem starší, ale ne idiot“, kterou sepsal Španěl Carlos San Juan, doktor na penzi. Vadí mu, že dnes není schopný udělat ani základní operace sám, ranil ho také blahosklonný přístup zaměstnanců jeho banky, u které je padesát let.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 50 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.