Průměrný starobní důchod se od června kvůli vysoké inflaci mimořádně zvýší o 1017 korun. Zásluhová část penze se všem lidem, kteří mají starobní, invalidní a pozůstalostní důchod, zvedne o 8,2 procenta. Na tiskové konferenci to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Starobní, invalidní a pozůstalostní penze pobíralo na konci roku od sociální správy 2,86 milionu lidí. Starobních důchodců bylo 2,38 milionu.

Podle zákona o důchodovém pojištění mimořádné přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen za sledované období překročí pětiprocentní hranici. Upraví se zásluhová část důchodů, tedy takzvaná procentní výměra. Zvedne se o tolik procent, o kolik se navýšily od loňského července ceny. Kabinet má pak nařízení o mimořádné valorizaci vydat do 50 dnů.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví v příštích dnech materiál na vládu, kterým bude realizovat mimořádnou valorizaci důchodů v letošním roce. V červnu dostanou důchodci v ČR přidáno o 8,2 procenta plošně, což je přesně 1017 korun v průměru navíc,“ uvedl Jurečka. Nařízení s mimořádným navýšením penzí by vláda podle něj mohla projednat buď tento, nebo příští týden.

Oznámení s částkou, o kterou si lidé s penzí polepší, pak začne ČSSZ rozesílat. Úřad přiloží rovnou i informaci o pomoci kvůli zdražování energií a možnosti získat příspěvek na bydlení, podotkl ministr.

Důchod se skládá ze dvou částí. Základní díl je pro všechny stejný a měl by odpovídat desetině průměrné mzdy. Letos činí 3900 korun. Zásluhová část se stanoví podle odpracovaných let a výše výdělků a odvodů. Lidé s podprůměrnou penzí dostanou tak v červnu přidáno méně než 1017 korun, lidé s nadprůměrným důchodem si přilepší víc. Člověk, který pobírá 15 000 korun, bude mít od června o 911 korun víc. Penzista s 13 000 korunami si polepší o 747 korun. Ten, kdo dostává důchod 18 000 korun, by měl mít o 1157 korun víc.

Důchody se zvedly naposledy v lednu. Všichni lidé s penzí dostali minimálně 650 korun navíc. Průměrný starobní důchod vzrostl pak celkem o 805 korun. Další přidání po mimořádné červnové valorizaci by mělo následovat příští rok v lednu.

Důchody se běžně navyšují vždy na Nový rok, a to o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. V minulých letech se do přidávání promítalo citelnější zvedání výdělků. Penze postupně rostou, valorizace se tedy počítá také z vyššího základu.

Minulá vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů penzistům a penzistkám přidávala víc, než nařizoval zákon. V covidovém roce 2020 před krajskými volbami začala prosazovat mimořádný bonus 5000 korun. Lidé ho dostali před Vánocemi. Letos v lednu i v lednu 2019 si každý přilepšil nad zákonnou valorizaci o 300 korun měsíčně a předloni od ledna o 151 korun. Někteří ekonomové před přidáváním nad stanovená pravidla varují. Poukazují na to, že se kvůli růstu výdajů zhoršuje udržitelnost penzijního systému do budoucna. Zmiňují také přiživování inflace.

Mimořádnou valorizaci důchodci zažili už v srpnu 2008 za vlády premiéra Mirka Topolánka (ODS). Tehdy se průměrný důchod kvůli inflaci upravil o 470 korun.