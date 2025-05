Dánsko jako první vyspělá země v Evropě a vlastně i na světě oznámilo zvýšení věku odchodu do důchodu na 70 let. Platit to má od roku 2044, do té doby se bude věk pro odchod do penze zvyšovat postupně – v roce 2030 se důchodový věk v Dánsku zvýší na 68 let, v roce 2035 na 69 let. Zvýšení na 70 let se bude týkat lidí narozených po 31. prosinci 1970.

