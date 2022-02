Kdo má informace, má moc, říká staré přísloví. Světové velmoci jsou si toho vědomy a snaží se proto vytvářet vlastní komunikační systémy včetně internetu, které neovládá nikdo jiný. I to je podle odborníků důvod, proč tento týden přišla Evropská komise s návrhem, v němž nastínila svůj plán investovat v následujících pěti letech 2,4 miliardy eur do vytvoření bezpečného systému satelitního internetu. Další miliardy mají poskytnout ostatní evropské veřejné i soukromé zdroje.

Podle lidí z vesmírné branže je tento záměr novinkou a zatím chybějí detailnější informace, nicméně trend je zjevný. Evropská unie směřuje k vytvoření sítě satelitů fungujících podobně jako projekt Starlink od americké společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska, který tak chce rychlým internetem pokrýt celou Zemi. Evropské satelity by měly cílit zejména na země EU, ale také Afriku a Arktidu, které jsou oblastmi evropských strategických zájmů.



„Pro Evropu je to strategicky důležité. S tímto systémem družic je nejdál americký Starlink a chystá se na něj i Čína. Evropa v tom ale doposud byla pozadu. Přestože je ta zpráva Evropské komise zatím především politickým prohlášením a nejsou známy podrobnosti, je to rozhodně dobrá zpráva,“ řekl HN Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře. V rámci tohoto projektu by kolem Země měly obíhat přinejmenším stovky nových satelitů řetězících se za sebou tak, aby poskytovaly stálé spojení.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.